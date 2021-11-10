В Кронштадте на вакцинацию от коронавируса осталось 108 свободных талонов

Ближайшая запись на вакцинацию в городской поликлинике №74 в Кронштадте - 17 ноября.

Ажиотаж вокруг вакцинации в Санкт-Петербурге набирает обороты. В связи с введением QR-кодов, обязательной вакцинации для пожилых и общим ужесточением ограничений в городе, желающих привиться резко прибавилось. Из-за этого во многих поликлиниках давно кончились талончики на процедуру, а в торговых центрах, где есть пункты вакцинации, постоянно очереди. Не лучше обстоят дела в Кронштадте. На острове Котлин, где проживает чуть больше 44 тысяч человек, сегодня привиться можно лишь в одном медучреждении - Городской поликлинике №74.

Согласно данным с интерактивной карты для записи в пунктах вакцинации на 10 ноября 2021 года, доступно 108 талонов. При этом уточняется, что ближайшая дата на посещение - 17 ноября.

Напомним, что посмотреть, где остались свободные талоны на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге можно на специальном портале.