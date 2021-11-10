В Петербурге привито только 43% жителей старше 60 лет от необходимого количества

588 тысяч пожилых петербуржцев привито от ковида. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

588 тысяч человек, или 43% от числа подлежащих вакцинации горожан старше 60 лет привиты от коронавируса в Петербурге. Такие данные приводят в Смольном. 10 ноября губернатор города подписал поправки в постановление, которое приводит городские нормативы в соответствие с требованием Роспотребнадзора о вакцинации 80% пожилых людей, хронических больных и ряда работающих граждан.

- Ранее правительство Петербурга ввело дополнительные ограничительные меры. Их цель – обеспечить условия для формирования коллективного иммунитета. Защитить тех, для кого заболевание наиболее опасно. В первую очередь - пожилых горожан и людей с хроническими болезнями», – сказал губернатор Александр Беглов - В группе лиц старше 60 лет на сегодняшний день прошли вакцинацию более 588 тысяч человек – это 43% от числа подлежащих вакцинации в этой категории.

Напомним, что с 30 октября не вакцинированным неработающим жителям Петербурга в возрасте старше 60 лет рекомендовано не покидать место жительства кроме как для похода в ближайший магазин, выгула собак у дома или к врачу.