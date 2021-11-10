Пробки в Петербурге достигли девяти баллов впервые после локдауна

Петербург встал в 9-балльных пробках. Фото: Яндекс.Карты

Петербург впервые с момента окончания локдауна встал в 9-балльных пробках. Вечером 10 ноября дороги города не то, что покраснели - побагровели. Ранняя темнота, дождь и большое количество ДТП сделали свое черное дело и водители застряли в жестких заторах, из которых просто так не выберешься.

- Авария на перекрестке Таврической и Шпалерной. Вырезают водителя. У белой машины левой стороны просто нет, у «Кашкая» правая сторона спереди разбита. Кто-то летел на красный со скоростью «Боинга», - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербуг».

Также аварии отмечены на перекрестке Пискаревского и Полюстровского проспектов, на внутреннем кольце КАД после съезда на проспект Косыгина, на проспекте Большевиков, на Невском путепроводе и так далее.

ДТП собрало жуткую пробку на Каменноостровском проспекте в сторону Ушаковской развязки.

Если судить по онлайн-сервису Яндекс.Карты, то Петроградская сторона и набережные на Выборгской стороне стоят намертво. Все очень плохо на Невском проспекте, а участок от площади Восстания к мосту Александра Невского и обратно забить машинами полностью.

Ситуация в целом очень напряженная и проще сказать, где нет пробок, чем где они есть.