В Петербурге могут ввести санкции для пенсионеров за отказ от вакцинации

Один из вероятных вариантов - блокировка непривитым пенсионерам льготных проездных для общественного транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургским пенсионерам, которые отказываются прививаться от COVID-19, могу грозить санкции. Какие именно – пока не известно. Об этом «Комсомолке» в среду, 10 ноября, рассказал источник, близкий к Смольному.

- Если человек официально работает, то работодатель вправе его отстранить, - пояснил собеседник «КП», знакомый с ситуацией. – Меры воздействия на неработающих граждан и пенсионеров пока что обсуждаются.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, могут ли в Петербурге непривитым пенсионерам заблокировать льготные проездные. Как отмечают в городском комитете по транспорту, пока соответствующих распоряжений не поступало, но если потребуется, это сделают: технически для блокировки льготных проездных нет никаких препятствий. Саму же обязательную вакцинацию для тех, кто старше шестидесяти, объявили специальным распоряжением Роспотребнадзора в минувший вторник, 9 ноября.