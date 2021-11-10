Вирусолог из Петербурга рассказал, какую вакцину от коронавируса лучше выбрать пожилым

Специалисты рекомендуют прививаться той вакциной, которая есть в наличии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина «ЭпиВакКорона» может легче переноситься людьми старше 60 лет, чем «Спутник V». Однако специалисты все равно призывают не ждать поставок конкретного препарата и вакцинироваться тем, что есть в наличии. Об этом «КП-Петербург» в среду, 10 ноября, рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев.

- Если рассуждать чисто формально, то «ЭпиВакКорона», в отличие от «Спутника V», не содержит живого аденовируса – фрагмент генома SARS-CoV-2 там «заключен» в специальные молекулы-пептиды, - объясняет вирусолог. – Поэтому «ЭпиВакКорона» дает меньшую нагрузку на организм и легче переносится. С другой стороны – пока еще нет достаточных данных о том, какая вакцина наиболее эффективна для пожилых, так что ждать и выбирать в сложившейся эпидемиологической ситуации не стоит.

Напомним: обязательную вакцинацию для пожилых людей в Петербурге ввели специальным постановлением Роспотребнадзора в минувший вторник, 9 ноября.