В Петербурге будут индивидуально беседовать с непривитыми студентами

В Смольном рассказали, как будут наказывать непривитых студентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге будут индивидуально беседовать с непривитыми студентами. Напомним, учащихся колледжей и вузов старше 18 лет обязали вакцинироваться в том случае, если они собираются проходить практику вне стен учебного заведения. Собственно, «Комсомолка» задалась вопросом, как собираются наказывать нарушителей. Тем более непривитых студентов в городе более 70%.

В комитете по образованию Северной столицы прокомментировали «судьбу» студентов колледжей.

- В соответствии с распоряжением главного санврача по Санкт-Петербургу для прохождения практики и иных занятий вне учебного заведения обучающимся колледжей старше 18 лет до 15 декабря необходимо будет привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной. В случае отсутствия прививки в каждом конкретном случае вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, в том числе с учетом наличия у обучающихся медицинских противопоказаний к вакцинации, - ответили «КП-Петербург» в комобре.

В комитете по науке и высшей школе сообщили «Комсомолке» схожую информацию. Точного наказания никто не может назвать.

- Все будет решаться индивидуально в действующем правовом поле, - отметили в другом комитете Смольного.

На другие главные вопросы по поводу обязательной вакцинации «КП-Петербург» ответила с учетом мнений чиновников и экспертов в большом материале по ссылке.