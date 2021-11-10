В петербургском НИИ акушерства и гинекологии научились выявлять СМА у новорожденных

Петербургские медики научились определять СМА у новорожденных. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском НИИ акушерства и гинекологии имени Отта подвели первые итоги пилотного проекта по выявлению признаков смертельно опасной болезни - спинальной мышечной атрофии (СМА). В течение месяца малышам делали скрининги и отправляли материал специалистам-генетикам.

- 11 октября Петербург стал первым городом России, запустившим пилотный проект по раннему выявлению СМА, которая является одним из самых тяжелых наследственных заболеваний - в первые полгода жизни у малыша появляются признаки вялого паралича мышц, в том числе дыхательных, в результате ребенок умирает в течение года-двух. Препараты для терапии есть, однако критически важным является быстрота начала лечения, - пишет «Петербургский дневник».

В НИИ имени Отта более 20 лет ведут дородовую диагностику СМА, а в 2020 году разработали первый отечественный тест для выявления признаков болезни. Для скрининга с пятки малыша берут несколько капель крови и отправляют на исследование. За сутки можно провести 250 проб. Но это в будущем, а за пилотный месяц в институте обследовали 110 малышей и у двоих нашли признаки СМА. Из будут лечить.

В нынешнем году петербургскую методику приняли в работу в пяти регионах страны, а с 2023 года новорожденных в России будут проверять на 36 возможных патологий, в том числе и на СМА. Это даст шанс малышам продлить долгую и счастливую жизнь, а также определить неправильный ген у ребенка, чтобы не передавать его по наследству.

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