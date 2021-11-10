Роспотребнадзор пообещал не пускать в общепит и непродовольственные магазины Петербурга непривитых пенсионеров

В Петербурге непривитые пенсионеры попадут под санкции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неработающим пенсионерам, отказавшимся вакцинироваться против COVID-19 и не получившим QR-коды, ограничат доступ в общественные места – точно так же, как и всем остальным. Об этом в среду, 10 ноября, сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

- Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, перечисленных в постановлении правительства Санкт-Петербурга № 121, - уточнили в ведомстве.

Напомним, речь идет о режиме QR-кодов, который действует в Петербурге с 1 ноября и будет постепенно расширяться. С 15 ноября людям, не прошедшим вакцинацию, не болевшим и не имеющим медотвода, ограничат доступ в бассейны, фитнес-клубы и другие развлекательные заведения, а с 1 декабря – еще и в общепит и непродовольственные магазины.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Комсомолке» подтвердили: пока что никаких дополнительных ограничений для непривитых пенсионеров не планируется.

- Мы живем в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, которое устанавливает общую ответственность для всех, - констатировали в ведомстве. – Пока что иных распоряжений и инициатив не поступало.