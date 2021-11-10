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Происшествия10 ноября 2021 19:34

Суд арестовал подельника водителя, насмерть сбившего сотрудника СОБРа в Петербурге

Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге суд отправил в СИЗО подельника водителя, который сбил насмерть сотрудника СОБРа.

В Петербурге суд отправил в СИЗО подельника водителя, который сбил насмерть сотрудника СОБРа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил в СИЗО подельника водителя фургона, который сбил насмерть сотрудника СОБРа в Петербурге. Напомним, стражи порядка планировали задержать подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых граждан. Однако один из злоумышленников скрылся с места и задавил полковника Евгения Захарова. У сотрудника СОБРа остались трое детей и жена.

Водителя фургона, Алексея Покрепо, ожидаемо отправили в СИЗО, несмотря на его попытки оправдать себя. Вслед за ним пошел и Владимир Бабин.

- Мужчину обвиняют в совершении 12 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. В СИЗО он будет находиться минимум по 8 января 2022 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Третьей фигурантке по делу о мошенничестве, Ирине Новиковой, продлили срок задержания до 20:00 11 ноября.