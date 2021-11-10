Возле Смольного обрушились кирпичи с фасада жилого дома

Фото: vk.com/mytndvor

Кирпичи обрушились с фасада жилого дома возле Смольного в Петербурге. Куски упали с крыши здания по адресу Суворовский проспект, 56. Едва ли не пострадал ребенок, который шел мимо в это время. Об этом пожаловался местный житель Ярослав Костров в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «Вконтакте».

- Вчера на Суворовском 56 маленькому петербуржцу очень повезло, что кирпич с фасада пролетел в сантиметрах от уха. Повезет ли другим горожанам в следующий раз, - свирепствует автор поста.

К слову, кусок кирпича оказался довольно большим. Родитель ребенка поделился фотографией куска, который размером с человеческую ладонь.

Похожий случай был накануне на Лиговском проспекте. Кусок штукатурки обрушился с доходного дома. «Дыра» на фасаде дома оказалась шириной около метра. Все куски штукатурки разбились об асфальт и завалили пешеходную часть, одну полосу проезжей части. Оказался практически заблокирован вход в арку, где находятся парадные жилого дома.