Работодателям в Петербурге разрешили отстранять от работы пожилых сотрудников за отказ вакцинироваться

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше шестидесяти лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работающих пенсионеров, которые не пройдут вакцинацию от коронавируса, будут ждать санкции - начиная с 16 декабря их официально разрешено отстранять от работы. Об этом в среду, 10 ноября, сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

- Руководители организаций в срок до 15 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников старше шестидесяти лет первым компонентом или однокомпонентной вакциной, - постановили в ведомстве. – В срок до 15 января 2022 года – вторым компонентом. Те сотрудники, которые в указанные сроки не прошли вакцинацию, подлежат отстранению от работы.

Напомним: ранее все тот же Роспотребнадзор сообщил, что будут делать с неработающими пенсионерами в случае отказа от вакцинации. Если коротко, то «наказывать» их будут на общих основаниях – без вакцинации и QR-кода им будет закрыт доступ к общественным заведениям, включая общепит и непродовольственные магазины.