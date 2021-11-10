В Петербурге один теплоход случайно уронили на другой

В Петербурге один теплоход рухнул на другой. Случайно. Фото: пресс-служба СЗТП

В Санкт-Петербурге один теплоход случайно уронили на другой при отгрузке транспорта на «зимовку». Напомним, в городе завершился навигационный сезон из-за холодов и скорой зимы. Но без происшествий при отгрузке маломерных суден не обошлось. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, 3 ноября около 12:00 в яхт-клубе «Ингрия» в Усть-Ижоре теплоход «Кассандра» навалился на коллегу «Белоснежку».

- На месте проводились работы по подъему судна «Кассандра». В настоящее время теплоход подняли на берег. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов тоже не имеется, - передает пресс-служба СЗТП.

В прокуратуре обещают выяснить все обстоятельства происшествия выяснит все обстоятельства происшествия и принять меры в случае оснований на это.