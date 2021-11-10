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Происшествия10 ноября 2021 19:59

Водитель, сбивший женщину в Ленобласти, сжег автомобиль в лесу

Виновник аварии попытался скрыть улики
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Виновник аварии в деревне Суоранда в Ленобласти сжег автомобиль и бросил в лесу. Именно на этой машине 22-летний местный житель сбил 53-летнию женщину 7 ноября. С места ДТП он тут же скрылся, а Елена Харченко получила серьезные травмы, включая переломы обеих ног и позвоночника. Полиция нашла водителя через сутки, но вскоре его отпустили.

Родственники пострадавшей наняли адвоката, чтобы лихача наказали.

- Там сейчас все развернулось по классической для Всеволожска схеме. Его отпустили, тут же узнаётся что машина сожжена. Сейчас наняли юриста, чтобы на тормозах не спустили, - рассказал Егор Харченко, сын пострадавшей.

Машину спрятали в лесу, но кто-то из прохожих наткнулся на автомобиль и поделился фотографиями в соцсетях.