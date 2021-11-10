Жених отсудил 120 тысяч рублей за несостоявшийся свадебный банкет в Петербурге

В Петербурге жених отсудил деньги за несостоявшийся свадебный банкет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга отсудил почти 120 тысяч рублей у предпринимателя, которому заказал проведение свадебного банкета. Жених и невеста собирались зарегистрироваться 18 июня 2021 года, в этот же день родню и друзей пригласили на банкет на воде. Однако 6 июня будущий муж внезапно заболел коронавирусом, его госпитализировали в инфекционное отделение пансионата «Заря». Свадьбу пришлось отменить.

Предпринимателю отдали 200 тысяч на организацию банкета, но возвращать деньги он не захотел, посетовав, что потратил 75 тысяч на продукты и хозяйственные средства. В добровольном порядке жениху вернули только 50 тысяч рублей.

- Суд взыскал в пользу истца денежные средства в размере 93 527 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 30 000 рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.