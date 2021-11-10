Жители Петербурга утеплили шарфом и варежками памятник Чижику-Пыжику

Неизвестные одели шарф и варежки на Чижика-Пыжика в Петербурге. Фото: t.me/centr78 / Архив "КП"

Жители Петербурга утеплили знаменитый памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке. На «птичке» оказались шарф и варежки. Правда, размер одежды был великоват для маленького памятника. В начале недели в Петербурге впервые за осень зафиксировали минусовую среднесуточную температуру. Видимо, некоторые горожане решили позаботиться о тепле Чижика до наступления зимы.

Однако, как известно, вещи на миниатюрном памятнике надолго не задерживаются, будь то медицинская маска или противогаз. Вот и сейчас администрация Центрального района отчиталась об оперативном «раздевании» Чижика-Пыжика.

- На скульптуру птицы, являющуюся одной из популярных достопримечательностей города, неизвестные попытались одеть одежду. Их действия понравились далеко не всем жителям и гостям Петербурга. Специалисты Жилкомсервиса №1 Центрального района привели в порядок любимую скульптуру горожан, - отчитались в районной администрации.