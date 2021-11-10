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Общество10 ноября 2021 20:53

Власти Петербурга финансово помогут многодетной семье погибшего сотрудника СОБРа

По словам губернатора, вдова офицера может рассчитывать на улучшение жилищных условий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный пообещал помочь финансово семье погибшего сотрудника СОБРа Евгения Захарова. Фото: СОЦСЕТИ

Смольный пообещал помочь финансово семье погибшего сотрудника СОБРа Евгения Захарова. Фото: СОЦСЕТИ

Власти Петербурга намерены оказать материальную помощь многодетной семье погибшего сотрудника СОБРа Евгения Захарова. Напомним, офицер погиб при попытке остановить обвиняемого в мошенничестве в отношении пенсионеров. Однако злоумышленник, находившийся в фургоне, захотел скрыться с места и задавил насмерть стража порядка. У Евгения Захарова остались трое детей и жена.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования семье погибшего офицера. Ранее это сделали многие высокопоставленные лица, в том числе глава СК РФ Александр Бастрыкин, который пообещал наказать виновного по всей строгости. К слову, злоумышленника уже отправили в СИЗО вместе с подельником.

- Правительство Санкт-Петербурга материально поможет семье погибшего и окажет содействие в обеспечении решения вопросов по улучшению жилищных условий. Наш город всегда будет помнить подполковника Евгения Захарова как пример высокого служения долгу, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.