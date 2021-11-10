Власти Петербурга сообщили о законности увольнения непривитых сотрудников

В Петербурге могут уволить сотрудников, отказавшихся вакцинироваться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга намекнули, что работодатель может по закону уволить непривитых сотрудников. Смольный ссылается на статью 76 Трудового кодекса РФ. Напомним, Роспотребнадзор ввел в городе обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, студентов, что хотят пройти практику вне вуза или колледжа, а также для работников промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий.

Сроки вакцинации уже озвучивали. Первый компонент прививки необходимо сделать до 15 декабря, а второй – до 15 января 2022 года. Однако власти пока сами теряются, какие наказания последуют для нарушителей.

- В случае уклонения сотрудника от прививки, работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия. В случае неисполнения данного требования работодателя могут привлечь к административной ответственности, - передает пресс-служба Смольного.