Отопление вернулось в Московский район Петербурга после ремонта дефектной трубы

В дома Московского района Петербурга вернули отопление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопление вернулось в 50 жилых домов Московского района, находящихся близ Бассейной улицы, где утром 10 ноября выявили дефект в трубе. Ненадежный участок теплосети решили оперативно заменить. Рабочие планировали закончить ремонт в ночь на 11 ноября, но получилось сделать это раньше. Спать жители юга Петербурга будут в тепле.

- Теплоэнергетики заменили 10 метров ненадежного трубопровода, провели необходимые мероприятия по диагностике системы и перевели подачу горячей воды и отопления потребителям в штатный режим работы, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Если в одном из 50 «похолодевших» домов так и не появилась горячая вода и отопление, то жителям советуют обращаться напрямую в управляющую компанию, поскольку теплоэнергетики все от себя зависящее уже сделали.