Рекордные 28,4 тысячи жителей Петербурга вакцинировались в среду, 9 ноября

В Петербурге за сутки вакцинировались от коронавируса более 28 тысяч жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга установили очередной рекорд по суточным вакцинациям от коронавируса. По данным городского комитета по здравоохранению, в среду,9 ноября, всего привился 28 431 человек. Такого ажиотажа не было за несколько последних недель. Как напомнили «КП-Петербург» в комздраве абсолютный рекорд пока удерживается с лета, когда на пике вакцину сделали около 33 тысяч горожан.

- За минувший вторник в городе вакцинировали первым компонентом 18 517 человек. Всего выполнена 28 431 инъекция. Это очередной рекорд по количеству вакцинированных за последние недели. Общее количество ревакцинированных пациентов выросло до 89 237 человек, - отметили в пресс-службе комздрава Петербурга.

Добавим, что темпы вакцинации в Петербурге выросли после введения QR-кодов для допуска в общественные места. Ожидается, что прививаться будут активнее и после постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации пенсионеров, лиц с хроническими заболеваниями, ряда студентов и сотрудников предприятий.