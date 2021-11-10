Центр современного искусства имени Курехина реконструируют за 3,8 млрд рублей в Петербурге

В Петербурге реконструируют Центр искусства Курехина за 3,8 млрд рублей. Фото: Смольный / google.com/maps

Здание Центра современного искусства имени Сергея Курехина реконструируют за 3,8 млрд рублей. Об этом можно судить из соответствующей госзакупке, опубликованной Смольным. Речь о здании, расположенном по адресу Средний пр. В.О., дом 93, литер А. Напомним, сейчас Центр временно переехал на Лиговский проспект.

Внутри новенького здания будет много чего. Реконструкцию требуют закончить не позднее 10 декабря 2024 года.

- В подвальном (подземном) этаже необходимо разместить: малый зал, музей медиамеханики, медиатеку, фонотеку, сейф скатанных декораций, диммерную, мастерскую. На первом этаже необходимо разместить: холл, зону кафетерия, демонстрационный зал, зрительный зал, помещения для репетиций, хореографический зал, помещение охраны, билетных касс, - сообщается в документации.

На втором и третьем этажах разместят гримерные, комнаты отдыха, переговорочные, аппаратные, фойе, ТВ-студию, балкон. Остальные едва этажа будут техническими. В здании будут не только лестницы, но и три лифта.