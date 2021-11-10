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Происшествия10 ноября 2021 23:47

Каршеринг устроил ДТП, скрываясь от экипажа ДПС в Ломоносове

По словам очевидцев, лихач врезался в машину, в которой были дети
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Каршеринг угодил в ДТП при попытке скрыться от полиции в Ломоносове. Фото: СОЦСЕТИ

Каршеринг угодил в ДТП при попытке скрыться от полиции в Ломоносове. Фото: СОЦСЕТИ

Каршеринг устроил ДТП при попытке скрыться от экипажа ДПС в Ломоносове. Все произошло на пересечении улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте». Судя по снимкам с камеры видеонаблюдения, ДТП произошло на перекрестке – лихач пытался обогнать серую иномарку, но зацепил ее. Позже водитель каршеринга остановился. По информации очевидцев, его задержали.

По словам очевидцев, в пострадавшей от каршеринга машине были дети. Фото: vk.com/welomonosovs

По словам очевидцев, в пострадавшей от каршеринга машине были дети. Фото: vk.com/welomonosovs

- Водитель не справился с ситуацией и врезался в машину, в которой находились дети, - сообщает автор публикации.

Пока неизвестно, по какой причине водитель каршеринга хотел скрыться от полиции. Фото: vk.com/welomonosovs

Пока неизвестно, по какой причине водитель каршеринга хотел скрыться от полиции. Фото: vk.com/welomonosovs

Официальной информации о происшествии пока нет. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.