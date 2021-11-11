Жилые дома в центре Петербурга на время остались без света

В центре Петербурга один жилой квартал остался без света. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из кварталов в центре Петербурга отключили свет в среду, 10 ноября. В блэкаут попали жители домов на 6-й и 7-й Советской улиц, Суворовском проспекте, Дегтярной улице и в Красноборском переулке. В пресс-службе «Ленэнерго» пояснили «Комсомолке», что электричество отключили согласно плану, в связи с реконструкцией оборудования местной подстанции.

- Информацию о проведении работ и о связанных с этим отключениях электроэнергии заблаговременно направляли в районную администрацию и ЖКС для уведомления жителей. Также информация о проведении плановых работ размещена на сайте «Россети Ленэнерго» в соответствующем разделе, - сообщили в предприятии.

К ночи с 10 на 11 ноября все работы на подстанции завершили. Свет вернулся во все дома квартала. В «Ленэнерго» заверяют, что далее электроснабжение в районе будет более надежным.