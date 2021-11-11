Вычислен район Петербурга, где больше всего талонов на вакцинацию

"КП" высчитала, где в Петербурге больше всего талонов на вакцинацию от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» высчитала, в каком районе Петербурга есть больше всего талонов на вакцинацию от коронавируса. В этом нам помог портал «Здоровье петербуржца»*. Абсолютным рекордсменом по общему числу свободных талонов стал Калининский район, там более 14 тысяч мест под запись. А вот в Кронштадте и вовсе нет ни одного талончика – в Горполиклинике №74 слишком много желающих вакцинироваться.

Критически мало талонов в Курортном районе (260 штук в отделении больницы №40 на проспекте Красных Командиров), Петроградском (848) и Кировском (1221).

А вот к лидеру, Калининскому району, подбираются следующие уголки Северной столицы: Петродворцовый район (9982 талона), Фрунзенский (9427) и Приморский (9183). В комздраве Петербурга советуют приглядеться именно к тем районам, где талонов раздолье.

- Можно привиться в других районах и в торговых центрах без записи, - сообщили «КП-Петербург» в комитете по здравоохранению.

К слову, горожане поставили очередной рекорд по вакцинации от COVID-19 – за вторник, 9 ноября, привились 28,4 тысячи человек. Причина ажиотажа очевидна - введение QR-кодов для допуска в общественные места.

* - по данным на 0:30, 11.11.2021. Ежедневно число доступных талончиков меняется.