Последние новости в Санкт-Петербурге на 11 ноября 2021 года: Подорожание платной парковки и ответы на вопросы об обязательной вакцинации

"КП" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 11 ноября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 11 ноября 2021 года. В НИИ цитологии РАН рассказали, что черный перец способен защищать от коронавируса. Кроме этого петербургские ученые делают ставку на таберсонин и куркумин.

«КП» обратилась к чиновникам Смольного и экспертам, чтобы ответить на главные вопросы о введении обязательной вакцинации в Северной столице для пенсионеров, ряда студентов и лиц с хроническими заболеваниями. Правда, мы так и не поняли, какие санкции грозят тем, кто не собираются прививаться. В «образовательных» комитетах нам рассказали, что со студентами-нарушителями будут беседовать индивидуально. Кроме этого в Смольном сообщили, что непривитых сотрудников работодатель имеет право уволить, иначе ему грозит штраф.

Городские власти не исключили, что платная парковка в Петербурге подорожает до 100 рублей. Сейчас водители легковушек платят за час 60 рублей. Транспортный блок просит повысить плату. Но окончательного решения по тарифам на 2022 год пока не приняли.

Наконец, немного добра и позитива – двухлетние четверняшки из Петербурга стали звездами «ТикТока». Родители карапузов решили вести аккаунт в соцсети и рассказывать о тяжелых и веселых буднях. «Комсомолка» побывала в гостях у большой семьи – кроме деток там живут еще две собаки и кошка!