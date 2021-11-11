Что произошло в ночь на 11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге

«Комсомолка» рассказывает о ночных происшествиях в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь с 10 на 11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. На перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы «ГАЗель» влетела в «Мерседес». Спасателям МЧС пришлось вырезать водителя иномарки из авто, его срочно госпитализировали. По словам очевидцев, водитель грузовика торопился проскочить пересечение дорог. Официально ГИБДД пока не комментировало ДТП.

После столкновения с "ГАЗелью" "Мерседес" не узнать. Фото: vk.com/spb_today

И вновь ночью произошло ДТП с участием каршеринга – лихач пытался удрать от экипажа ДПС и влетел в иномарку на перекрестке улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта в Ломоносове. После аварии водитель каршеринга все же остановился и сдался полиции.

По словам очевидцев, в пострадавшей от каршеринга машине были дети. Фото: vk.com/welomonosovs

Наконец, к ночи в квартал в центре Петербурга вернули электричество. Во тьме временно оказались жители домов на 6-й и 7-й Советской улиц, Суворовском проспекте, Дегтярной улице и в Красноборском переулке. В «Ленэнерго» пояснили, что отключение электричества было плановое, чтобы провести реконструкцию в местной подстанции.