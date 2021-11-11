Съезд с КАД на проспект Энгельса в Петербурге перенесут с 12 ноября

Начиная с 12 ноября съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придётся на 800 метров раньше Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге изменятся два места съезда с Кольцевой автодороги на севере города. Начиная с 12 ноября 2021 года на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса будет работать другая схема движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- С 12 ноября при движении по внутреннему кольцу трассы, для съезда на проспект Энгельса или Новоприозерское шоссе, автомобилистам надо будет поворачивать к проездам на 800 метров раньше, - рассказал начальник территориального ситуационного центра компании Илья Пузыревский.

Это станет постоянной схемой движения. Изменения связаны с завершением строительства нового проезда вдоль КАД.

Отметим, что съезд с КАД на проспект Культуры будет производиться как обычно, без изменений.