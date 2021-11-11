Теплая и сухая погода ждет Петербург 11 ноября

Теплая и сухая погода ожтдает Северную столицу 11 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под конец осени погода решила порадовать жителей Санкт-Петербурга теплом. В четверг, 11 ноября 2021 года, в городе снова будет до плюс 8 градусов и без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 11 ноября, метеорологические условия в Северной столице будет формировать небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальная, - рассказал синоптик.

Днем воздух в городе прогреется до плюс 6-8 градусов, по Ленинградской области от плюс 4 до 9 градусов. Ветер тоже будет теплый, юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, ближе к вечеру начнёт падать.