Петербург попал в рейтинг самых снежных городов-миллионников

Петербург попал в топ самых снежных городов-миллионников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург оказался в рейтинге самых снежных городов-миллионников. Правда, Северная столица заняла лишь 13-е место, уступив Челябинску, Нижнему Новгороду, Уфе, Москве и многим другим. В среднем толщина выпавшего снега в Петербурге за сезон составляет 86 сантиметров. Об этом 11 ноября 2021 года сообщил сервис "Яндекс".

- Снег в Петербурге идёт в среднем 102 дня, в последний раз он обычно выпадает во второй половине апреля — начале мая. В этом году первый снег пошёл 19 октября, - сообщили в сервисе.

Обычно снег в Петербурге лежит около 94 дней и сходит лишь в марте или начале апреля.

А вот самой снежной зимой за последнее десятилетие стала зима 2010/2011 годов. Тогда за сезон выпало 160 сантиметров снега. А 8 ноября 2016 года стал самым снежным днем за последние годы. В тот день выпало сразу 19 сантиметров снежного покрова.