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Происшествия11 ноября 2021 8:48

Пожар охватил более 200 "квадратов" здания в поселке Стеклянный Ленобласти

Спасатели потушили огонь в течение часа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар охватил более 200 "квадратов" здания в поселке Стеклянный Ленобласти

Пожар охватил более 200 "квадратов" здания в поселке Стеклянный Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области произошел большой пожар. В ночь на 11 ноября 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в поселке Стеклянный Всеволожского района. На место немедленно выехала дежурная смена 104 пожарной части противопожарной службы.

- По прибытию спасатели обнаружили, что горит неэксплуатируемое здание на общей площади 225 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

Огонь успел охватить все здание. Однако спасатели в составе восьми человек и двух пожарных машин смогли в течение часа справиться с возгоранием.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

На данный момент на месте работают специалисты, которые выясняют причину возгорания.