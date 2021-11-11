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Происшествия11 ноября 2021 8:58

"Ласточка" сбила двух пешеходов в Петербурге

Инциент произошел у станции Сортировочная
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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«Ласточка» сбила двух пешеходов у станции Сортировочная

«Ласточка» сбила двух пешеходов у станции Сортировочная

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге два человека попали под скоростной поезд "Ласточка". Инцидент произошел вечером в среду, 10 ноября 2021 года, около 19 часов у станции Сортировочная. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- В настоящее время уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие, - отметили в издании.

По предварительным данным, двое пешеходов пытались перебежать железнодорожные пути в неположенным месте, но попали под скоростную электричку.

Напомним, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Переходить пути можно только в специально отведенном для этого месте. Так, год назад мужчина переходил пути на станции Старая деревня, разговаривая по телефону. Не заметив поезд, он попал под его колеса и погиб.