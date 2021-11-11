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Звезды11 ноября 2021 9:25

200 лет со дня рождения Федора Достоевского исполнилось 11 ноября

Санкт-Петербург масштабно отметит юбилей одного из самых известных писателей мира
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского

Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 11 ноября 2021 года, исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского. Юбилей Федора Михайловича отмечается во всем мире, а ЮНЕСКО объявил 2021 год годом писателя. Праздник широко отметят в Санкт-Петербурге.

- Классик родился в Москве, но с нашим городом связаны его многие годы жизни. Он учился в Петербурге. Прошел через революционные кружки и каторгу. Вернулся в Петербург, где создал великие произведения, - отметил губернатор Александр Беглов.

Действия большинство романов писателя происходят именно в Петербурге. Да и понятие "Петербург Достоевского" плотно укоренилось в мире.

В честь юбилея писателя театры Северной столицы подготовили премьеры по производениям Достоевского, а в музеях откроются выставки.