200 лет со дня рождения Федора Достоевского исполнилось 11 ноября

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 11 ноября 2021 года, исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского. Юбилей Федора Михайловича отмечается во всем мире, а ЮНЕСКО объявил 2021 год годом писателя. Праздник широко отметят в Санкт-Петербурге.

- Классик родился в Москве, но с нашим городом связаны его многие годы жизни. Он учился в Петербурге. Прошел через революционные кружки и каторгу. Вернулся в Петербург, где создал великие произведения, - отметил губернатор Александр Беглов.

Действия большинство романов писателя происходят именно в Петербурге. Да и понятие "Петербург Достоевского" плотно укоренилось в мире.

В честь юбилея писателя театры Северной столицы подготовили премьеры по производениям Достоевского, а в музеях откроются выставки.