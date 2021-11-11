Полиция задержала двух мошенников, обманувших пенсионера в Петербурге

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионера в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионера. Они продали 87-летнему мужчину прибор для ионизации воздуха по цене в девять раз превышающую реальную стоимость. Об этом 11 ноября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Заявление от пенсионера в полицию поступило 8 ноября. Он рассказал, что двое неизвестных под предлогом проведения благотворительной акции от администрации Выборгского района ввели его в заблуждение и заставили купить ультрафиолетовый стерилизатор за 29 тысяч рублей. По факту же это устройство стоит 3 тысячи рублей, - рассказали в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело и быстро нашла подозреваемых. Это оказались мужчины, обоим по 34 года. Одного из них остановили за рулем автомобиля "Мерседес Бенц" В машине как раз нашли те самые ионизаторы. Также при обыске квартир нашли подобные приборы и договоры-купли продаж, в том числе и с пострадавшим пенсионером.

Ранее мужчины были неоднократно судимы за кражи и грабеж. Сейчас оба находятся под стражей.