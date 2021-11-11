Женщина пырнула ножом свою мать в Ленобласти из-за ссоры о воспитании сына

В Ленобласти женщина напала с ножом на свою мать из-за ссоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области женщина пырнула ножом свою мать. Инцидент произошел утром 10 ноября 2021 года в квартире дома 70 по улице Ленина в поселке Первомайское. Между 23-летней женщиной и ее 50-летней матерью возникла ссора на тему воспитания сына. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В половину девятого утра в экстренную службу 112 позвонила 50-летняя женщина и сообщила, что дочь ударила ее ножом, после чего сбежала из дома, - рассказал источник.

На место приехала полиция и выяснила, что 23-летняя девушка поссорила со своей матерью на почве воспитания сына, схватила нож и воткнула его в спину матери.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Она находится в тяжелом состоянии с проникающим колото-резанным ранением груди с повреждением лопатки и ребра.

Сбежавшая все же явилась самостоятельно в полицию. На нее возбудили уголовное дело.