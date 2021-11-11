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Происшествия11 ноября 2021 10:26

Из-за ДТП перекрыто движение под мостом Александра Невского к Обводному каналу

На Синопской набережной стоят трамваи и прочий транспорт
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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ДТП перекрыло движение трамваям под мостом Александра Невского. Фото: vk.com/spb_today

ДТП перекрыло движение трамваям под мостом Александра Невского. Фото: vk.com/spb_today

Неудачное ДТП под мостом Александра Невского остановило движение трамваев по Синопской набережной. Движение рельсового транспорта стоит в сторону Обводного канала из-за разбитой машины на путях.

- Перекрыто движение от площади Александра Невского к набережной Обводного канала, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сами попавшие в аварию машины сильно не повреждены, но проезду мешают. На месте происшествия уже работают сотрудники ДТП, разбитый автомобиль убирают с путей эвакуатором.

Сильной пробки нет, но затруднения при съезде с моста на набережную имеются. Водителям стоит иметь это ввиду.