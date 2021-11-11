Каршеринг насмерть сбил человека на Пискаревском проспекте

Пешеход погиб на Пискаревском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Красногвардейского района начала проверку по факту смертельного ДТП на Пискаревском проспекте, где каршеринговый «Ниссан» насмерть сбил человека. Авария произошла вечером 10 ноября.

- Около 22:00 у дома 56 по Пискаревскому проспекту мужчина 1991 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем «Нисан Кашкай» совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода человека, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший мужчина погиб на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Позднее полиция установила, что жертвой аварии оказался 38-летний мигрант, гражданин одной из стран Средней Азии.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.