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Происшествия11 ноября 2021 10:40

Каршеринг насмерть сбил человека на Пискаревском проспекте

Погибшим оказался мигрант из Средней Азии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пешеход погиб на Пискаревском проспекте.

Пешеход погиб на Пискаревском проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Красногвардейского района начала проверку по факту смертельного ДТП на Пискаревском проспекте, где каршеринговый «Ниссан» насмерть сбил человека. Авария произошла вечером 10 ноября.

- Около 22:00 у дома 56 по Пискаревскому проспекту мужчина 1991 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем «Нисан Кашкай» совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода человека, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший мужчина погиб на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Позднее полиция установила, что жертвой аварии оказался 38-летний мигрант, гражданин одной из стран Средней Азии.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.