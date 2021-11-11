Поликлиника в Петербурге закупит лекарства для лечения коронавируса на 1 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге поликлиника №56 на Пражской улице собирается закупить лекарство для лечения коронавируса на 1 миллион рублей. Заявка на поиск поставщика препарата появилась на портале государственных закупок в четверг, 11 ноября 2021 года. Закупка будет проходить на конкурсной основе.

- Необходима поставка лекарственного препарата будесонида для лечения пациентов с COVID-19 в государственное бюджетное учреждение здравоохранения городская поликлиника № 56, - говорится в заявке.

Заявки от поставщиков будут приниматься до 18 ноября, после чего будет выбран победитель. Отмечается, что партию лекарств необходимо будет поставить не позднее 15 декабря 2021 года.

Будесонид - это порошок для ингаляций. Всего на указанную сумму, чуть более 1 млн рублей, необходимо закупить 279,6 тысяч упаковок лекарства.