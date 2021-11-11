Петербург не попал в десятку самых снежных городов России

Петербург не попал в десятку самых снежных городов-миллионников России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург не попал в список самых снежных городов России. Рейтинг покрытых сугробами мегаполисов составили специалисты сервиса Яндекс.Погода. Самыми заснеженными, что удивительно, оказались не территории Сибири, а Урал и центральная часть России. С другой стороны, в рейтинг вошли только города-миллионеры. Северная Столица заняла «почетное» 13-е место.

- Самые снежные зимы — в Челябинске. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 181 см. На втором месте — Пермь (143 см), на третьем — Нижний Новгород (126 см). Меньше всего снега выпадает в Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см), - сообщает пресс-служба Яндекс.Погоды.

Если брать данные за последние десять лет, то рекорд по толщине выпавшего за зиму снега принадлежит Челябинску: в сезоне 2013–2014 глубина покрова составила 240 см.

А приз за самый снежный день держит Волгоград.11 декабря 2013 года в городе выпал сразу 31 см снега.