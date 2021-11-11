Александр Беглов возложил цветы на могилу Федора Достоевского

Беглов возложил цветы на могилу Федора Достоевского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 11 ноября 2021 года, в Санкт-Петербурге отмечают 200-летний юбилей со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В честь этого губернатор Александр Беглов посетил Некрополь мастеров искусств Александро-Невской Лавры и возложил цветы на могилу великого писателя.

- Достоевский оставил после себя огромное литературное и духовное наследие. Наша задача – сохранять и популяризировать его. Юбилейная декада станет важным событием в культурной и общественной жизни Петербурга, - отметил градоначальник.

Также на могиле писателя прошла заупокойная лития. Память Достоевского почтили глава Законодательного собрания Александр Бельский и потомки писателя.

Напомним, что в честь юбилея в Петербурге пройдут мероприятия: выставки, а также театральные постановки.