109 переводов сделал житель Новгородской области, спасая деньги от мошенников

Житель Новгородской области перевел 1,6 млн рублей мошенникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Валдайского района Новгородской области ищет мошенников, которые обманули доверчивого местного жителя на 1,6 миллиона рублей. Мужчине позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что на его имя в его личном онлайн-кабинете банка оформлен крупный кредит на 960 тысяч рублей. Чтобы деньги пропали, их срочно надо обналичить и перевести на другой счет.

- Вызвав такси, житель деревни Яжелбицы приехал в Валдай, где через терминал обналичил 550 тысяч рублей и 25 из них перевел на «резервные счета». Затем лже-работник банка сообщил, что банкомат в Валдае не может выполнить необходимые операции и нужно приехать в Великий Новгород, - сообщает пресс-служба УМВД по Новгородской области.

В Новгороде мужчине удалось отправить деньги на указанные мошенниками счета. В следующие пару дней потерпевший дважды приезжал в Новгороде, где взял в банках два кредита на 850 тысяч рублей и за 19 переводов отправил их мошенникам.

Но и это был не конец, третий крупный транш в 635 тысяч рублей ушел на счета злоумышленников из Валдая. Всего 41-летний мужчина совершил 109 переводов на общую сумму в 1,6 миллиона рублей, прежде чем понял, что его обманули.