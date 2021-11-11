Резкий рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 11 ноября

Более 3 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова произошел резкий рост заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 11 ноября 2021 года суточная заболеваемость опять превысила показатель в 3 тысячи человек.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3230 человек. Также выздоровели 3118 пациентов. Летальных исходов зафиксировано 85, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Так, всего за сутки рост заражений составил 9,8 процентов.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели 741 911 человек, из них выздоровели 670 213 и скончались 24 807 жителей города.

Напомним, что власти города ввели в городе обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В случае отказа от прививки, им ограничат доступ в общественные места.