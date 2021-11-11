Мужчине, пырнувшего ножом прохожую девочку в Петербурге, грозит психиатрическая больница

Мужчине, пытавшегося убить 15-летнюю школьницу в Петербурге, грозит психиатрическая больница Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, пытавшегося убить случайную 15-летнюю девочку. Об этом 11 ноября 2021 года рассказали в следственном комитете. Сам инцидент произошел 7 мая на Большом проспекте Петроградской стороны.

- Вечером 7 мая мужчина подошел к 15-летней школьнице и пырнул ее ножом в живот. Девочка выжила, так как ей вовремя оказали медицинскую помощь, - рассказали в комитете.

Сам же мужчина позже заявил, что ударил подростка, так как ему показалось, что она хочет ограбить его.

В результате проведения судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина совершил нападение в состоянии невменяемости, в настоящее время он также страдает психическим расстройством.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины направлено прокурору.