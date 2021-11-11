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Общество11 ноября 2021 12:58

Траволатор на «Беговой» починили и запустили после поломки из-за протечки

Подняться из метро было можно, а спуститься вниз - только ногами
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Злополучные траволаторы на "Беговой" работают только на одном из двух входов.

Злополучные траволаторы на "Беговой" работают только на одном из двух входов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Траволатор на «Беговой» снова работает! Читатели «Комсомолки» поделились радостной новостью о том, что сломавшийся накануне механизм снова возит пассажиров вверх-вниз, а не только в одну сторону, как вечером в среду.

- Снова работают обе ленты и вверх из метро поднимает и вниз спуститься можно, а не как вчера. Даже почти не гудит, - сообщили читатели «КП-Петербург».

Напомним, что вчерашнюю поломку в пресс-службе метрополитена объяснили попаданием влаги в механизм. Вода на траволатор капала с потолка и стен наклонного ходя вестибюля. Протечки здесь отмечаются с момента постройки станции в 2018 году. Однако «Метрострой» так и не смог устранить все недоделки в рамках гарантии.

Также не работает и вторая пара траволаторов, расположенная в левом выходе «Беговой». Их также должен ремонтировать «Метрострой», но ни денег ни людей у компании на это нет.

Работающие траволаторы правого выхода метрополитен восстанавливал на свои средства и своими силами.