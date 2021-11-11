Смольный выделит 35,5 млн рублей фуд-кортам Петербурга на выплату зарплаты сотрудникам

Смольный выделит фуд-кортам Петербурга 35,5 млн рублей на выплату зарплаты сотрудникам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге фуд-корты и фуд-плейсы получат поддержку от правительства города. Смольный собирается выделить более 35,5 миллионов рублей данным точкам общественного питания, как пострадавшим от коронавирусных ограничений. Такое постановление поступило 10 ноября 2021 года на рассмотрение антикоррупционной экспертизы.

- Субсидии будут предоставляться фуд-кортам и фуд-плейсам, за исключением тех, которые расположены на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций. Средства нужно будет использовать на выплату заработной платы работникам, - говорится в постановлении.

На данный момент это постановление пока рассматривается. Комитет по труду и занятости должен также разработать порядок отбора заявлений от предпринимателей, а также составить перечень документов.