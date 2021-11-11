Движение по Кондратьевскому проспекту частично перекроют на два месяца

Ремонтные работы ограничат проезд по дорогам Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предупреждает о новых ограничениях на дорогах Петербурга, которые начинают действовать с 13 и 15 ноября. Одним из основных адресов работ станет Кондратьевский проспект, где стартует ремонт трамвайных путей. Здесь частично перекроют проезд на два месяца.

- С 13 ноября 2021 года по 13 января 2022 года в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия в зоне трамвайных путей закрывается направление движения транспорта по Кондратьевскому проспекту от улицы Ватутина до Арсенальной улицы, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

По той же причине месяц трудно будет проехать по Большому Сампсониевскому проспекту от Боткинской улицы до Финляндского проспекта.

Кроме того, с 13 по 26 ноября из-за работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение по 14-15-ой линии В.О. от Малого проспекта В.О. до Камской улицы. А с 15 по 25 ноября ограничение коснется участка Средней Колтовской улицы от Корпусной до Петергофской.