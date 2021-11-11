"Гадалку" отправили в тюрьму за снятие "порчи" за золото и деньги со студентки в Петербурге

В Петербурге осуждена женщина, совершившая хищение денежных средств под видом снятия порчи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге осудили женщину за мошенничество. В четверг, 11 ноября 2021 года, прокуратура Кировского района поддержала обвинение в отношении "гадалки", которая сняла "порчу" со студентки за золото и деньги.

- В марте 2021 года обвиняемая подошла на улице к студентке и попросила проводить ее до дома, сославшись на плохое самочувствие из-за беременности, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

По пути женщина запугала девушку, сказав, что на ней и ее семье порча. Однако проклятье "гадалка" пообещала снять с помощью обрядов. Сначала она разбила куриное яйцо, которое, якобы, сняло часть черного недуга. Но дальше для ритуалов она попросила золото и деньги. Поверив, девушка отдала ей кольцо, серьги и 40 тысяч рублей, с которыми мошенница благополучно крылась.

Суд назначил мошеннице наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.