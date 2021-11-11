В Новой Голландии рассказали, нужны ли QR-коды посетителям катка

QR-коды для посещения катка на Новой Голландии вводить не планируют. Фото:vk.com/newhollandsp

Ледовая площадка на Новой Голландии встретит первых посетителей уже в эти выходные, 13 ноября. QR-код для для покатушек не понадобится. Об этом сообщили в Новой Голландии.

- Пока требования правительства Санкт-Петербурга не предполагают QR-коды для катков на открытом воздухе. Мы руководствуемся общими правилами, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе общественного пространства.

В Новой Голландии отметили, что на территорию проката коньков и камер хранения пропустят только в маске. Купить ее можно на месте в инфоцентре.

К новому сезону каток украсили образами советских фарфоровых статуэток. Каждый день гостей ждут тематические музыкальные сеансы. Работает площадка для катания с 10:00 до 21:00 (пятница- воскресенье до 23:00).

Также 13 ноября, в субботу, планируют открыть «Каток у моря» в Севкабель Порту.