По трем улицам Петербурга ограничат движение с 13 ноября

ГАТИ сообщила о перекрытиях в Петербурге с 13 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 13 ноября 2021 года будет ограничен проезд по трем улицам. Об этом сообщили в ГАТИ. Так, с 13 по 26 ноября движение будет затруднительным по 14-15-ой линии Васильевского Острова от Малого проспекта до Камской улицы.

- Также в течение двух месяцев с 13 ноября 2021 года по 13 января 2022 года закроется движение по Кондратьевскому проспекту в направлении от улицы Ватутина до Арсенальной улицы, - отметили в инспекции.

Еще на месяц с 13 ноября по 12 декабря будет ограничен проезд по Большому Сампсониевскому проспекту от Боткинской улицы до Финляндского проспекта.

Следом уже 15 ноября из-за прокладки газопровода будет ограничено движение по Средней Колтовской улице от Корпусной улицы до Петергофской улицы. А с 26 ноября по 8 декабря на этом же участке полностью закроют проезд.