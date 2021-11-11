Непривитых пенсионеров не будут привлекать к ответственности в Петербурге

Непривитым и неработающим пенсионерам не грозит ответственность за отказ от вакцинации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургских пенсионеров не будут привлекать к ответственности за отказ от вакцинации. Об этом заявили в городском Комитете по здравоохранению. Чиновники отметили, что вакцинация неработающих горожан старше 60 лет по-сути остается добровольной.

- На сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается добровольной и остается на усмотрение и совести (пациента - прим.ред.), - заявила заместитель председателя Комитета по здравоохранению Ольга Гранатович, слова которой приводит «Интерфакс».

Напомним, что 9 ноября городское управление Роспотребнадзора опубликовало постановление, согласно которому обязательная норма в 80% привитых распространялась на сотрудников нескольких сфер промышленности, студентов, проходящих практику, людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 60 лет. 10 ноября такой же документ подписал губернатор Петербурга.

Позднее власти пояснили, что за вакцинацию работающих горожан отвечает работодатель, а неработающим и непривитым могут ограничить доступ в предприятия общепита, магазины и общественные места. Что, впрочем, совпадает с введенными ранее ограничениями по QR-кодам.

Других вариантов воздействия в Смольном пока не рассматривают.