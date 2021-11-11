Более 400 человек госпитализированы с коронавирусом в Петербурге за сутки

Еще 440 человек госпитализированы с коронавирусом в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в Санкт-Петербурге в больницы с коронавирусом попали снова более 400 человек. Об этом сообщает 11 ноября 2021 года Смольный. На фоне резкого роста заражений, суточный прирост снова превысил 3 тысячи человек, уровень госпитализаций пока остается на одном уровне.

- За минувший день на больничных койках с коронавирусом или пневмониями оказались еще 440 пациентов. При этом 593 были выписаны, - рассказали в городской администрации.

Всего в Петербурге инфицированных принимают в 18 больницах, где развернуто 9,5 тысяч коек. Из них заняты 7,8 тысяч мест.

Среди тяжело больных 712 человек, они находятся в отделениях реанимации. Еще 374 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Добавим, что на данный момент в Петербурге полный цикл вакцинации завершили уже 1,97 млн человек.