Джип сбил ребенка на переходе на Наличной улице

Ребенок чудом выжил, попав под машину. Фото: vk.com/spb_today / Юрий Чуйков

Чудесное спасение школьника запечатлела камера видеорегистратора автомобиля, притормозившего на светофоре на Наличной улице. Стоявший перед ним внедорожник «Сузуки» рванул вперед и снес ребенка, ехавшего по переходу на самокате. Причем мальчик просто исчез из виду, а водитель джипа проехал еще с пару десятков метров, пока понял, что произошло. Ребенок только чудом не попал под колеса, зацепившись за бампер машины.

- Пенсионер на «Сузуки» cбил ребенка на Наличной улице. Ребенок жив, - написали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели происшествия подбежали к машине и помогли достать пострадавшего из-под автомобиля. Мальчика передали врачам скорой, точных данных о его состоянии нет.

А пользователей соцсетей возмутило поведение водителя джипа, который не остановился сразу, едва не задавив ребенка.

- Что за заторможенная реакция? Сбил и едет дальше! С такой реакцией ходить надо, а не за руль садится! - пишут в комментариях под видео горожане.

А другие отметили, что машина ехала на зеленый, значит нарушал пешеход. Кто прав, а кто нет, будет разбираться ГИБДД.